06 февраля 2025

Свердловчанин насмерть разбился в жестком ДТП с легковушками. Фото

В аварии на свердловской трассе погиб 55-летний водитель Lada Kalina
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС начали проверку (архивное фото) Фото:

На пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог (Свердловская область) 55-летний водитель Lada разбился насмерть при выезде со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил преимущество проезжавшему Ford и врезался в него, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир Lada получили травмы различной степени тяжести. Водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в больницу», — пояснили в ГАИ.

На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку. В отношении владельца иномарки составили административные протоколы, расследование продолжается.

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На пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог (Свердловская область) 55-летний водитель Lada разбился насмерть при выезде со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил преимущество проезжавшему Ford и врезался в него, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир Lada получили травмы различной степени тяжести. Водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в больницу», — пояснили в ГАИ. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку. В отношении владельца иномарки составили административные протоколы, расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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