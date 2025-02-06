Происшествия ДТП Свердловчанин насмерть разбился в жестком ДТП с легковушками. Фото В аварии на свердловской трассе погиб 55-летний водитель Lada Kalina 07 февраля 2025 в 14:59 Размер текста - 17 + Инспекторы ДПС начали проверку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог (Свердловская область) 55-летний водитель Lada разбился насмерть при выезде со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил преимущество проезжавшему Ford и врезался в него, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир Lada получили травмы различной степени тяжести. Водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в больницу», — пояснили в ГАИ. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку. В отношении владельца иномарки составили административные протоколы, расследование продолжается. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог (Свердловская область) 55-летний водитель Lada разбился насмерть при выезде со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил преимущество проезжавшему Ford и врезался в него, рассказали в Госавтоинспекции региона. «В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир Lada получили травмы различной степени тяжести. Водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в больницу», — пояснили в ГАИ. На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку. В отношении владельца иномарки составили административные протоколы, расследование продолжается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям