На пятом километре трассы Богданович — Сухой Лог (Свердловская область) 55-летний водитель Lada разбился насмерть при выезде со второстепенной дороги на главную. Мужчина не уступил преимущество проезжавшему Ford и врезался в него, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир Lada получили травмы различной степени тяжести. Водитель отечественного автомобиля скончался при транспортировке в больницу», — пояснили в ГАИ.
На месте аварии инспекторы ДПС организовали проверку. В отношении владельца иномарки составили административные протоколы, расследование продолжается.
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