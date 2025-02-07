Мишустин доложил Путину о росте ВВП за 2024 году

Мишустин: ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%
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Мишустин заявил о росте ВВП
Мишустин заявил о росте ВВП Фото:

ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что показатель оказался выше, чем ожидалось.

«Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1% <...> Это выше ожиданий», — отметил Мишустин во время доклада, подчеркивая значимость достигнутых экономических результатов. Трансляция встречи Путина с Председателем Правительства велась на телеканале «Россия 24».

Кроме того, Мишустин сообщил о достижении Россией исторического максимума номинального размера ВВП. По его словам, данный показатель достиг отметки в 200 триллионов рублей.

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ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что показатель оказался выше, чем ожидалось. «Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1% <...> Это выше ожиданий», — отметил Мишустин во время доклада, подчеркивая значимость достигнутых экономических результатов. Трансляция встречи Путина с Председателем Правительства велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, Мишустин сообщил о достижении Россией исторического максимума номинального размера ВВП. По его словам, данный показатель достиг отметки в 200 триллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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