Мишустин доложил Путину о росте ВВП за 2024 году

ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что показатель оказался выше, чем ожидалось.
«Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1% <...> Это выше ожиданий», — отметил Мишустин во время доклада, подчеркивая значимость достигнутых экономических результатов. Трансляция встречи Путина с Председателем Правительства велась на телеканале «Россия 24».
Кроме того, Мишустин сообщил о достижении Россией исторического максимума номинального размера ВВП. По его словам, данный показатель достиг отметки в 200 триллионов рублей.
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