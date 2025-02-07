Стало известно о выходе iPhone SE 4: каким он будет

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о предполагаемой дате выхода нового бюджетного смартфона Apple — iPhone SE 4. По его данным, анонс устройства может состояться уже в ближайшие дни, а продажи стартуют до конца февраля 2025 года. Подробнее о выходе модели, характеристиках, дизайне, а также предполагаемых ценах — в материале URA.RU.
Дата выхода iPhone SE 4
Если верить данным Марка Гурмана, презентация iPhone SE 4 может пройти уже на следующей неделе в формате пресс-релиза на сайте Apple. Это вполне вписывается в традиционный график выхода предыдущих моделей линейки SE:
- iPhone SE (1-го поколения) — 31 марта 2016 года
- iPhone SE (2-го поколения) — 24 апреля 2020 года
- iPhone SE (3-го поколения) — 18 марта 2022 года
Таким образом, анонс iPhone SE 4 в феврале 2025 года выглядит вполне логичным и ожидаемым. Ведь стоит учитывать прошлый опыт компании и информацию от источника.
Характеристики и дизайн iPhone SE 4
По слухам, iPhone SE 4 получит существенные изменения в дизайне и станет похож на iPhone 14 и 16. Ожидается увеличенный 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532x1170 пикселей и яркостью до 1200 нит. Устаревшая кнопка «Домой» с Touch ID уступит место безрамочному экрану с вырезом и функцией распознавания лица Face ID.
Что касается аппаратной начинки, iPhone SE 4 должен получить мощный процессор Apple A18 Bionic — такой же, как у актуальных iPhone 16. Объем оперативной памяти увеличится до 6-8 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ в топовой версии. Основная камера будет одинарной, но с повышенным разрешением в 48 Мп.
Новые функции iPhone SE 4
Главным нововведением iPhone SE 4, помимо дизайна в стиле iPhone 14, станет поддержка технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. Это позволит использовать на бюджетном смартфоне такие функции, как интеллектуальная обработка фото и видео, улучшенное голосовое управление Siri и персональные рекомендации.
Также iPhone SE 4 наконец-то получит порт USB-C вместо устаревшего Lightning. Емкость аккумулятора вырастет примерно до 3000 мАч (у SE 3 — 2018 мАч), появится быстрая зарядка мощностью до 20-25 Вт и поддержка MagSafe.
Цена iPhone SE 4
Ожидается, что базовая версия iPhone SE 4 с 64 ГБ памяти будет стоить от 499 долларов США. По текущему курсу это около 48 400 рублей. Модель на 128 ГБ оценивается в 549 долларов (53 300 рублей), а топовая 512 ГБ версия — в 649 долларов (63 000 рублей).
Новый iPhone SE 4 станет самым доступным смартфоном Apple в 2025 году. Но также при этом предложит актуальный дизайн, мощную начинку и интеллектуальные функции.
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