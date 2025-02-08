Российские банки снизили ставки по вкладам

Банки РФ снижают ставки по вкладам. Однако есть и такие, которые оставляют их неизменными, и такие, которые, наоборот, повышают их. Это следует из анализа информации банков.
Так, максимальная ставка ВТБ по рублевым вкладам составляет не 23%, а 22,6% годовых. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт организации. Сбербанк снизил ставки по пополняемым вкладам с 23% до 22,25%. Ставки по вкладам сроком до одного года в Альфа-банке уменьшились на 0,5-1 процентный пункт, ставки Россельхозбанка также уменьшились на 0,5 процентного пункта. «Абсолют бнк» понизил ставки на 0,25 процентных пункта.
«МТС Банк» сохранил ставку по продукту «МТС Вклад» на уровне 22,8%, однако планирует рассмотреть ее снижение. В Совкомбанке также оставили ставки на прежнем уровне — максимальная составляет 25% годовых, а базовая — 22% годовых. «Новиком банк» и «Почта банк» не планируют менять условия. А вот банк «Дом.РФ» повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» и теперь максимальная ставка составляет 23,2%.
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