Петербургский музыкант изнасиловал семилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний музыкант, который подозревается в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД России.
«Задержанный в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Петербургская полиция».
Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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