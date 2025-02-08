Петербургский музыкант изнасиловал семилетнюю девочку

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В Петербурге задержали музыканта по подозрению в педофилии
В Петербурге задержали музыканта по подозрению в педофилии Фото:

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний музыкант, который подозревается в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД России.

«Задержанный в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Петербургская полиция».

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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В Санкт-Петербурге задержан 41-летний музыкант, который подозревается в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД России. «Задержанный в августе прошлого года, находясь в гостях у своих знакомых, неоднократно совершал противоправные действия в отношении их дочери», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства «Петербургская полиция». Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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