«Заряды снега»: синоптик дал прогноз на февраль в Москве

В Москве на следующей неделе ожидается небольшой снегопад, однако сильных метелей и образования больших сугробов не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1-3 сантиметра», — сказал специалист в интервью РИА. По словам Тишковца, холодный фронт, приближающийся к столице, не принесет с собой метели и сугробы.
Тем не менее, синоптик уточнил, что февраль в целом покажет себя с типичной для зимы стороны, принеся и значительные снегопады, и морозы, но это произойдет ближе к концу месяца. Так что жители Москвы могут не ожидать более серьезных зимних условий в ближайшее время.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в феврале 2025 года в Центральной России не ожидается настоящей зимы. Месяц удивит россиян небольшой отрицательной температурой. По его словам, возможны лишь точечные осадки снега.
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В Москве на следующей неделе ожидается небольшой снегопад, однако сильных метелей и образования больших сугробов не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1-3 сантиметра», — сказал специалист в интервью РИА. По словам Тишковца, холодный фронт, приближающийся к столице, не принесет с собой метели и сугробы. Тем не менее, синоптик уточнил, что февраль в целом покажет себя с типичной для зимы стороны, принеся и значительные снегопады, и морозы, но это произойдет ближе к концу месяца. Так что жители Москвы могут не ожидать более серьезных зимних условий в ближайшее время. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в феврале 2025 года в Центральной России не ожидается настоящей зимы. Месяц удивит россиян небольшой отрицательной температурой. По его словам, возможны лишь точечные осадки снега.