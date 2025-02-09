«Заряды снега»: синоптик дал прогноз на февраль в Москве

Синоптик Тишковец: перед 13 февраля в Москве ожидается небольшой снегопад

09 февраля 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

13 февраля в Москве ожидается кратковременный снегопад Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве на следующей неделе ожидается небольшой снегопад, однако сильных метелей и образования больших сугробов не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1-3 сантиметра», — сказал специалист в интервью РИА . По словам Тишковца, холодный фронт, приближающийся к столице, не принесет с собой метели и сугробы. Тем не менее, синоптик уточнил, что февраль в целом покажет себя с типичной для зимы стороны, принеся и значительные снегопады, и морозы, но это произойдет ближе к концу месяца. Так что жители Москвы могут не ожидать более серьезных зимних условий в ближайшее время. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в феврале 2025 года в Центральной России не ожидается настоящей зимы. Месяц удивит россиян небольшой отрицательной температурой. По его словам, возможны лишь точечные осадки снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на следующей неделе ожидается небольшой снегопад, однако сильных метелей и образования больших сугробов не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В преддверии 13 февраля холодный фронт может принести какие-то кратковременные заряды снега, но это будет 1-3 сантиметра», — сказал специалист в интервью РИА. По словам Тишковца, холодный фронт, приближающийся к столице, не принесет с собой метели и сугробы. Тем не менее, синоптик уточнил, что февраль в целом покажет себя с типичной для зимы стороны, принеся и значительные снегопады, и морозы, но это произойдет ближе к концу месяца. Так что жители Москвы могут не ожидать более серьезных зимних условий в ближайшее время. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в феврале 2025 года в Центральной России не ожидается настоящей зимы. Месяц удивит россиян небольшой отрицательной температурой. По его словам, возможны лишь точечные осадки снега.