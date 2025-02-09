ВС РФ освободили Орехово-Василевку в ДНР

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — отметили в Министерстве обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что установление контроля над населенным пунктом произошло благодаря решительным наступательным операциям подразделений группировки войск «Юг».
Ранее сообщалось, что в районе Орехово-Василевки украинские вооруженные силы сконцентрировали значительные ресурсы радиоэлектронной борьбы. Это произошло на фоне постоянных атак беспилотников со стороны России на позиции ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.