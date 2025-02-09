ВС РФ освободили Орехово-Василевку в ДНР

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Военные РФ освободили Орехово-Василевку на донецком направлении
Военные РФ освободили Орехово-Василевку на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — отметили в Министерстве обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что установление контроля над населенным пунктом произошло благодаря решительным наступательным операциям подразделений группировки войск «Юг».

Ранее сообщалось, что в районе Орехово-Василевки украинские вооруженные силы сконцентрировали значительные ресурсы радиоэлектронной борьбы. Это произошло на фоне постоянных атак беспилотников со стороны России на позиции ВСУ.

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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — отметили в Министерстве обороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что установление контроля над населенным пунктом произошло благодаря решительным наступательным операциям подразделений группировки войск «Юг». Ранее сообщалось, что в районе Орехово-Василевки украинские вооруженные силы сконцентрировали значительные ресурсы радиоэлектронной борьбы. Это произошло на фоне постоянных атак беспилотников со стороны России на позиции ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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