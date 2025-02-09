Названа причина крупного ДТП в Приморье с автобусом и лесовозом

В Приморье произошло крупное ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса. Причиной происшествия послужил занос груженого прицепа лесовоза, что и привело к столкновению. Об этом рассказали журналистам в региональной прокуратуре.
«Причиной ДТП с автобусом в Приморье стал занос груженого прицепа лесовоза», — передает пресс-служба ведомства. Сообщение приводит ТАСС.
Сам инцидент произошел в ночь на 10 февраля на дороге в Чугуевском округе Приморского края. Именно там лесовоз столкнулся с автобусом. Предварительно, пострадали 14 человек.
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