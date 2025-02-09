09 февраля 2025

Названа причина крупного ДТП в Приморье с автобусом и лесовозом

Прокуратура Приморья: к ДТП в регионе привел занос лесовоза из-за перегруза
© Служба новостей «URA.RU»
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В Приморском крае произошло ДТП с груженым лесовозом, который занесло на трассе (архивное фото)
В Приморском крае произошло ДТП с груженым лесовозом, который занесло на трассе (архивное фото) Фото:

В Приморье произошло крупное ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса. Причиной происшествия послужил занос груженого прицепа лесовоза, что и привело к столкновению. Об этом рассказали журналистам в региональной прокуратуре.

«Причиной ДТП с автобусом в Приморье стал занос груженого прицепа лесовоза», — передает пресс-служба ведомства. Сообщение приводит ТАСС.

Сам инцидент произошел в ночь на 10 февраля на дороге в Чугуевском округе Приморского края. Именно там лесовоз столкнулся с автобусом. Предварительно, пострадали 14 человек. 

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В Приморье произошло крупное ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса. Причиной происшествия послужил занос груженого прицепа лесовоза, что и привело к столкновению. Об этом рассказали журналистам в региональной прокуратуре. «Причиной ДТП с автобусом в Приморье стал занос груженого прицепа лесовоза», — передает пресс-служба ведомства. Сообщение приводит ТАСС. Сам инцидент произошел в ночь на 10 февраля на дороге в Чугуевском округе Приморского края. Именно там лесовоз столкнулся с автобусом. Предварительно, пострадали 14 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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