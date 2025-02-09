В Лабытнанги (ЯНАО) из-за ветра обрушилась стена многоквартирного дома на Гагарина, 5. Жильцы сообщили об том в местных социальных сетях, а следователи начали проверку.
«Проводится доследственная проверка по информации из социальных сетей. В ночное время 8 февраля 2025 года при воздействии штормового ветра в городе Лабытнанги на жилом доме №5 по улице Гагарина произошло обрушение облицовочного кирпича левой торцевой стены», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Следователь потребовал предъявить все необходимые документы на дом. На данный момент причины разрушения выясняются. Осмотр стены провели с привлечением специалистов ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль». По предварительным данным несущие конструкции дома, а также его инженерные системы не повреждены.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. В ООО «Ямалстройсервис» ответили жителям Лабытнанги, что оградили опасный участок, а оставшиеся кирпичи будут демонтированы как только нормализуется погода.
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