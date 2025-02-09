09 февраля 2025
08 февраля 2025

Следствие ищет причины обрушения стены в ямальском доме. Фото

Следователи Лабытнанги организовали проверку после падения стены на Гагарина, 5
© Служба новостей «URA.RU»
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После обрушение кирпичи остались лежать у дома
После обрушение кирпичи остались лежать у дома Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за ветра обрушилась стена многоквартирного дома на Гагарина, 5. Жильцы сообщили об том в местных социальных сетях, а следователи начали проверку.

«Проводится доследственная проверка по информации из социальных сетей. В ночное время 8 февраля 2025 года при воздействии штормового ветра в городе Лабытнанги на жилом доме №5 по улице Гагарина произошло обрушение облицовочного кирпича левой торцевой стены», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Следователь потребовал предъявить все необходимые документы на дом. На данный момент причины разрушения выясняются. Осмотр стены провели с привлечением специалистов ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль». По предварительным данным несущие конструкции дома, а также его инженерные системы не повреждены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. В ООО «Ямалстройсервис» ответили жителям Лабытнанги, что оградили опасный участок, а оставшиеся кирпичи будут демонтированы как только нормализуется погода.

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В Лабытнанги (ЯНАО) из-за ветра обрушилась стена многоквартирного дома на Гагарина, 5. Жильцы сообщили об том в местных социальных сетях, а следователи начали проверку. «Проводится доследственная проверка по информации из социальных сетей. В ночное время 8 февраля 2025 года при воздействии штормового ветра в городе Лабытнанги на жилом доме №5 по улице Гагарина произошло обрушение облицовочного кирпича левой торцевой стены», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Следователь потребовал предъявить все необходимые документы на дом. На данный момент причины разрушения выясняются. Осмотр стены провели с привлечением специалистов ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль». По предварительным данным несущие конструкции дома, а также его инженерные системы не повреждены. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) обрушилась кирпичная облицовка у дома по улице Гагарина, 5. В ООО «Ямалстройсервис» ответили жителям Лабытнанги, что оградили опасный участок, а оставшиеся кирпичи будут демонтированы как только нормализуется погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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