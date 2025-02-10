В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек, включая около полумиллиона детей. Об этом на конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.
«Было привито более 1,7 миллиона человек, примерно полмиллиона — это дети. Среди взрослых в основном это люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Также старались охватить и вакцинацию от пневмонии», — передает слова Верзаковой корреспондент URA.RU.
Особое внимание было уделено профилактике пневмококковой инфекции. Для детей вакцинация была бесплатной. На взрослых же средства выделялись только для тех, кто находится в закрытых социальных учреждениях.
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