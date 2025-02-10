В Челябинской области вакцинировали более 1,7 миллиона человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 1,2 миллиона взрослого населения вакцинировалось в этом сезоне
Около 1,2 миллиона взрослого населения вакцинировалось в этом сезоне Фото:

В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек, включая около полумиллиона детей. Об этом на конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.

«Было привито более 1,7 миллиона человек, примерно полмиллиона — это дети. Среди взрослых в основном это люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Также старались охватить и вакцинацию от пневмонии», — передает слова Верзаковой корреспондент URA.RU.

Особое внимание было уделено профилактике пневмококковой инфекции. Для детей вакцинация была бесплатной. На взрослых же средства выделялись только для тех, кто находится в закрытых социальных учреждениях.

О статистике вакцинации рассказала замминистра здравоохранения Нелли Верзакова (в центре)
О статистике вакцинации рассказала замминистра здравоохранения Нелли Верзакова (в центре)
Фото:

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В Челябинской области за сезон было привито более 1,7 миллиона человек, включая около полумиллиона детей. Об этом на конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU. «Было привито более 1,7 миллиона человек, примерно полмиллиона — это дети. Среди взрослых в основном это люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Также старались охватить и вакцинацию от пневмонии», — передает слова Верзаковой корреспондент URA.RU. Особое внимание было уделено профилактике пневмококковой инфекции. Для детей вакцинация была бесплатной. На взрослых же средства выделялись только для тех, кто находится в закрытых социальных учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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