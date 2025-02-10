Екатерина Стриженова пропустит спектакль в Петербурге из-за прощания со свекром

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Екатерина Стриженова пожертвует спектаклем ради похорон именитого свекра
Екатерина Стриженова пожертвует спектаклем ради похорон именитого свекра Фото:

Актриса Екатерина Стриженова пропустит спектакль «Женщины Есенина». Причина отсутствия заключается в прощании со свекром. Об этом сообщили в Михайловском театре.

«12 февраля Екатерина Стриженова не примет участие в спектакле „Женщины Есенина“ в связи с тем, что в этот день пройдут похороны ее свекра, народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова», — сообщили в telegram-канале Михайловского театра. В связи с кончиной актера спектакль «Женщины Есенина» в указанную дату, пройдет в измененном формате. Вместо Екатерины Стриженовой роль матери Есенина исполнит Мария Янко.

Олег Стриженов, чье имя широко известно в театральных кругах и в кинематографе, был талантливым актером, оставившим яркий след в истории российской культуры. Его работы в МХАТе Горького, где он блестяще исполнил роли в таких пьесах как «Чайка» и «Три сестры» Антона Чехова, заслуживают особого внимания. Актер также зарекомендовал себя в кино, где его роли в фильмах «Овод», «Сорок первый» и других стали культовыми. Его уникальная способность воплощать глубокие, романтичные образы сделала его одним из любимцев зрителей. Уход Олега Стриженова является большой утратой для мира искусства. Театральное сообщество и поклонники творчества выражают глубокие соболезнования семье Стриженовых.

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Актриса Екатерина Стриженова пропустит спектакль «Женщины Есенина». Причина отсутствия заключается в прощании со свекром. Об этом сообщили в Михайловском театре. «12 февраля Екатерина Стриженова не примет участие в спектакле „Женщины Есенина“ в связи с тем, что в этот день пройдут похороны ее свекра, народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова», — сообщили в telegram-канале Михайловского театра. В связи с кончиной актера спектакль «Женщины Есенина» в указанную дату, пройдет в измененном формате. Вместо Екатерины Стриженовой роль матери Есенина исполнит Мария Янко. Олег Стриженов, чье имя широко известно в театральных кругах и в кинематографе, был талантливым актером, оставившим яркий след в истории российской культуры. Его работы в МХАТе Горького, где он блестяще исполнил роли в таких пьесах как «Чайка» и «Три сестры» Антона Чехова, заслуживают особого внимания. Актер также зарекомендовал себя в кино, где его роли в фильмах «Овод», «Сорок первый» и других стали культовыми. Его уникальная способность воплощать глубокие, романтичные образы сделала его одним из любимцев зрителей. Уход Олега Стриженова является большой утратой для мира искусства. Театральное сообщество и поклонники творчества выражают глубокие соболезнования семье Стриженовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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