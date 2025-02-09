09 февраля 2025

Зимник в ЯНАО вновь открыли для проезда

Зимнюю автодорогу между Лабытнанги и Теги открыли для движения транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник открыли для движения в ЯНАО
Зимник открыли для движения в ЯНАО Фото:

Зимник между Лабытнанги и Теги (ЯНАО) открыли для проезда транспорта массой более 20 тонн. Об этом сообщили в дептрансе округа.

«С 16.00 открывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех автомобилей массой до 25 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что зимник закрывали из-за ухудшения погоды.

В ночь с 7 на 8 февраля закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Он до сих пор остается закрытым для проезда. 

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Зимник между Лабытнанги и Теги (ЯНАО) открыли для проезда транспорта массой более 20 тонн. Об этом сообщили в дептрансе округа. «С 16.00 открывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех автомобилей массой до 25 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что зимник закрывали из-за ухудшения погоды. В ночь с 7 на 8 февраля закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Он до сих пор остается закрытым для проезда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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