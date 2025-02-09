Зимник в ЯНАО вновь открыли для проезда

Зимник открыли для движения в ЯНАО
Зимник между Лабытнанги и Теги (ЯНАО) открыли для проезда транспорта массой более 20 тонн. Об этом сообщили в дептрансе округа.
«С 16.00 открывается движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех автомобилей массой до 25 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что зимник закрывали из-за ухудшения погоды.
В ночь с 7 на 8 февраля закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Он до сих пор остается закрытым для проезда.
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