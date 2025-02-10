10 февраля 2025

Зеленского призвали отменить визит в США

Депутат Дубинский допустил арест Зеленского после визита в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США
Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться», — написал депутат в своем telegram-канале. Депутат предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в США может ожидать судьба бывшего премьера Павла Лазаренко, который в 2004 году был осужден на восемь лет за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на зарубежных счетах.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский может быть приговорен к пожизненному заключению за измену государству. По словам депутата Зеленский, зная о невозможности вернуть территории под контролем РФ, продолжал конфликт, отказываясь от мирных соглашений, что привело к массовым жертвам.

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Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться», — написал депутат в своем telegram-канале. Депутат предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в США может ожидать судьба бывшего премьера Павла Лазаренко, который в 2004 году был осужден на восемь лет за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на зарубежных счетах. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский может быть приговорен к пожизненному заключению за измену государству. По словам депутата Зеленский, зная о невозможности вернуть территории под контролем РФ, продолжал конфликт, отказываясь от мирных соглашений, что привело к массовым жертвам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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