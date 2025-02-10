Зеленского призвали отменить визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Владимиру Александровичу в свете последних событий следует крепко подумать, надо ли ему ехать на Мюнхенскую конференцию, а затем в США. Оттуда можно уже не вернуться», — написал депутат в своем telegram-канале. Депутат предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в США может ожидать судьба бывшего премьера Павла Лазаренко, который в 2004 году был осужден на восемь лет за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на зарубежных счетах.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский может быть приговорен к пожизненному заключению за измену государству. По словам депутата Зеленский, зная о невозможности вернуть территории под контролем РФ, продолжал конфликт, отказываясь от мирных соглашений, что привело к массовым жертвам.
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