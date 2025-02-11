СК РФ завел дело против замглавы Мытищ из-за незаконного жилищного сертификата

Против заместителя руководителя администрации Мытищинского городского округа возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета РФ.
«По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении СК РФ по Подмосковью. Информацию передает ТАСС.
Дело было возбуждено в ходе расследования преступления, связанного с мошенничеством. Так, жительница Мытищ пыталась получить жилищный сертификат, который в последствии ей незаконно выдал чиновник.
Тахмина Самадова, которая недавно получила российское гражданство, в прошлом работала на главу Мытищ Юлию Купецкую. С 2019 по 2022 год Самадова работала уборщицей у Купецкой, когда вторая занимала должность главы Серпухова. В тот же период Тахмина Самадова приобрела свою первую квартиру, условия в которой позволили ей претендовать на получение сертификата на покупку жилья как малоимущей.
В январе 2025 года вокруг выдачи этого сертификата разгорелся скандал. Претензии к законности выдачи документа Самадовой вызвали бурное недовольство среди жителей Мытищ и активистов. В дальнейшем было установлено, что члены семьи Самадовой имеют судимости за распространение наркотических средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
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