Депкульт ХМАО раскрыл, каким будет обновленный кинофестиваль «Дух огня»

Власти ХМАО модернизируют фестиваль кинодебютов «Дух огня», который ежегодно проводят в Ханты-Мансийске. Для участников предусмотрят новые виды материальной поддержки, сообщили URA.RU в окружном департаменте культуры.
«Важно учитывать факт, что вместе с „Духом огня“ выросло уже не одно поколение югорчан. Поэтому 23-й фестиваль будет соединять уважение к классике и стремление к новаторству. Новые подходы затронут номинации и формы поддержки дебютантов, организацию работы со зрительской аудиторией в округе и за его пределами в формате Эха „Духа огня“», — прокомментировали в ведомстве.
При этом структура фестиваля останется классической. Участников и зрителей ждет конкурсная программа и спецпоказы кинолент, а также культурная, деловая и образовательная части.
В организации «Духа огня» властям ХМАО поможет ПАО «Газпром Нефть». А торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.
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