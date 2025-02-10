10 февраля 2025

Депкульт ХМАО раскрыл, каким будет обновленный кинофестиваль «Дух огня»

Власти ХМАО предусмотрят новые виды поддержки дебютантов фестиваля «Дух огня»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Дух огня» пройдет с 5 по 9 марта
«Дух огня» пройдет с 5 по 9 марта Фото:

Власти ХМАО модернизируют фестиваль кинодебютов «Дух огня», который ежегодно проводят в Ханты-Мансийске. Для участников предусмотрят новые виды материальной поддержки, сообщили URA.RU в окружном департаменте культуры.

«Важно учитывать факт, что вместе с „Духом огня“ выросло уже не одно поколение югорчан. Поэтому 23-й фестиваль будет соединять уважение к классике и стремление к новаторству. Новые подходы затронут номинации и формы поддержки дебютантов, организацию работы со зрительской аудиторией в округе и за его пределами в формате Эха „Духа огня“», — прокомментировали в ведомстве.

При этом структура фестиваля останется классической. Участников и зрителей ждет конкурсная программа и спецпоказы кинолент, а также культурная, деловая и образовательная части.

В организации «Духа огня» властям ХМАО поможет ПАО «Газпром Нефть». А торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

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Власти ХМАО модернизируют фестиваль кинодебютов «Дух огня», который ежегодно проводят в Ханты-Мансийске. Для участников предусмотрят новые виды материальной поддержки, сообщили URA.RU в окружном департаменте культуры. «Важно учитывать факт, что вместе с „Духом огня“ выросло уже не одно поколение югорчан. Поэтому 23-й фестиваль будет соединять уважение к классике и стремление к новаторству. Новые подходы затронут номинации и формы поддержки дебютантов, организацию работы со зрительской аудиторией в округе и за его пределами в формате Эха „Духа огня“», — прокомментировали в ведомстве. При этом структура фестиваля останется классической. Участников и зрителей ждет конкурсная программа и спецпоказы кинолент, а также культурная, деловая и образовательная части. В организации «Духа огня» властям ХМАО поможет ПАО «Газпром Нефть». А торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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