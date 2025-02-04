04 февраля 2025

В ХМАО открытие фестиваля «Дух огня» срежиссирует лауреат «Золотой маски»

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Трехкратный лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти срежиссирует открытие фестиваля «Дух огня»
Трехкратный лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти срежиссирует открытие фестиваля «Дух огня» Фото:

Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля «Дух огня» в ХМАО срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Утвердили художественную концепцию церемоний открытия и закрытия кинофестиваля. Их режиссером выступит неоднократный лауреат премии „Золотая маска“ Алексей Франдетти. Темой открытия и закрытия фестиваля станет „Музыка в кино“», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Алексей Франдетти — главный режиссер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он трижды получал «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу.

Ранее агентство писало, что в организации фестиваля «Дух огня» властям ХМАО поможет «Газпром нефть». Руслан Кухарук и председатель правления Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве.

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Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля «Дух огня» в ХМАО срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. «Утвердили художественную концепцию церемоний открытия и закрытия кинофестиваля. Их режиссером выступит неоднократный лауреат премии „Золотая маска“ Алексей Франдетти. Темой открытия и закрытия фестиваля станет „Музыка в кино“», — написал губернатор в своем telegram-канале. Алексей Франдетти — главный режиссер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он трижды получал «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу. Ранее агентство писало, что в организации фестиваля «Дух огня» властям ХМАО поможет «Газпром нефть». Руслан Кухарук и председатель правления Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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