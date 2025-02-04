В ХМАО открытие фестиваля «Дух огня» срежиссирует лауреат «Золотой маски»

Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля «Дух огня» в ХМАО срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Утвердили художественную концепцию церемоний открытия и закрытия кинофестиваля. Их режиссером выступит неоднократный лауреат премии „Золотая маска“ Алексей Франдетти. Темой открытия и закрытия фестиваля станет „Музыка в кино“», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Алексей Франдетти — главный режиссер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он трижды получал «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу.
Ранее агентство писало, что в организации фестиваля «Дух огня» властям ХМАО поможет «Газпром нефть». Руслан Кухарук и председатель правления Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве.
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