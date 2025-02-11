Из-за ДТП на трассе Лабытнанги - Харп погиб человек
На трассе Лабытнанги — Харп столкнулись автомобили Lada vesta и Lada priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу. Об этом сообщили ОГИБДД ОМВД России Лабытнанги.
«Столкнулись Lada vesta и Lada priora. К сожалению, водитель автомобиля Lada priora погиб. Водитель другого автомобиля доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве ИА «Лабытнанги».
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 642 ДТП. В них погибли уже трое людей, еще 22 — травмировались, включая троих детей.
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