11 февраля 2025

На трассе ЯНАО произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП на трассе Лабытнанги - Харп погиб человек
Из-за ДТП на трассе Лабытнанги - Харп погиб человек Фото:

На трассе Лабытнанги — Харп столкнулись автомобили Lada vesta и Lada priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу. Об этом сообщили ОГИБДД ОМВД России Лабытнанги.

«Столкнулись Lada vesta и Lada priora. К сожалению, водитель автомобиля Lada priora погиб. Водитель другого автомобиля доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве ИА «Лабытнанги».

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 642 ДТП. В них погибли уже трое людей, еще 22 — травмировались, включая троих детей.

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На трассе Лабытнанги — Харп столкнулись автомобили Lada vesta и Lada priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу. Об этом сообщили ОГИБДД ОМВД России Лабытнанги. «Столкнулись Lada vesta и Lada priora. К сожалению, водитель автомобиля Lada priora погиб. Водитель другого автомобиля доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве ИА «Лабытнанги». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 642 ДТП. В них погибли уже трое людей, еще 22 — травмировались, включая троих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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