Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Без поддержки со стороны США и союзников на Западе боевые действия быстро завершатся. Об этом заявила депутат Европарламента Рада Лайкова.
«Украина проиграла и у нее нет абсолютно никаких шансов избежать поражения. Вопрос в том, насколько катастрофическими будут последствия для украинского народа и будущего страны», — передает газета «Известия» слова Лайковой.
По словам депутата, конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Она добавила, что без поддержки западных государств, ВСУ не смогут вести бои.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией. После этого, американский конгресс утвердил многомиллиардную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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