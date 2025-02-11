11 февраля 2025

Евродепутат Лайкова заявила о проигрыше Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат рассказала о поражении Украины в конфликте
Депутат рассказала о поражении Украины в конфликте Фото:

Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Без поддержки со стороны США и союзников на Западе боевые действия быстро завершатся. Об этом заявила депутат Европарламента Рада Лайкова.

«Украина проиграла и у нее нет абсолютно никаких шансов избежать поражения. Вопрос в том, насколько катастрофическими будут последствия для украинского народа и будущего страны», — передает газета «Известия» слова Лайковой.

По словам депутата, конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Она добавила, что без поддержки западных государств, ВСУ не смогут вести бои.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией. После этого, американский конгресс утвердил многомиллиардную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Без поддержки со стороны США и союзников на Западе боевые действия быстро завершатся. Об этом заявила депутат Европарламента Рада Лайкова. «Украина проиграла и у нее нет абсолютно никаких шансов избежать поражения. Вопрос в том, насколько катастрофическими будут последствия для украинского народа и будущего страны», — передает газета «Известия» слова Лайковой. По словам депутата, конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Она добавила, что без поддержки западных государств, ВСУ не смогут вести бои. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией. После этого, американский конгресс утвердил многомиллиардную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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