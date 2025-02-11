Россияне получат в марте пенсию меньше, чем в феврале

В марте у российских пенсионеров пенсия ожидается ниже февральской, поскольку в феврале у них будет доплата в рамках доиндексации за январь. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — передает РИА Новости слова эксперта.
Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января 2025 года на 9,5% вместо 7,3. Глава государства также призвал представителей экономического блока правительства стабилизировать ситуацию с инфляцией в стране.
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