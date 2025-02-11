11 февраля 2025

Россияне получат в марте пенсию меньше, чем в феврале

Экономист Ляшок: пенсионеры в марте получат пенсию ниже, чем в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионерам доиндексировали выплаты
Пенсионерам доиндексировали выплаты Фото:

В марте у российских пенсионеров пенсия ожидается ниже февральской, поскольку в феврале у них будет доплата в рамках доиндексации за январь. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — передает РИА Новости слова эксперта.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января 2025 года на 9,5% вместо 7,3. Глава государства также призвал представителей экономического блока правительства стабилизировать ситуацию с инфляцией в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В марте у российских пенсионеров пенсия ожидается ниже февральской, поскольку в феврале у них будет доплата в рамках доиндексации за январь. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — передает РИА Новости слова эксперта. Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января 2025 года на 9,5% вместо 7,3. Глава государства также призвал представителей экономического блока правительства стабилизировать ситуацию с инфляцией в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...