11 февраля 2025

Mash: В ХМАО адвокат лишился лицензии за увлечение астрологией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адвокат из Нефтеюганска лишился лицензии после того, как предоставил на суде натальную карту своего подзащитного
Адвокат из Нефтеюганска лишился лицензии после того, как предоставил на суде натальную карту своего подзащитного Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) адвокат Риф Мударисов лишился лицензии после того, как представил на суде натальную карту в защиту своего доверителя, осужденного за наркотики. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Юрист из ХМАО доказывал в суде, что его клиент стал наркоманом, потому что похож на Екатерину II по натальной карте. Его лишили лицензии — такого в России ещё было», — сообщает telegram-канал.

Адвокат Риф Мударисов 20 лет работал по астрологическим схемам. Защищая своего клиента, он объяснял суду, что тот стал наркоманом из-за схожести с российской императрицей Екатериной II. Якобы из-за такого же слишком сильного интеллекта ему надо было расслабиться, для чего он и приобрел наркотики. Но суд такие аргументы не принял и лишил Мударисова статуса адвоката.

URA.RU запросило комментарий в адвокатской палате ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) адвокат Риф Мударисов лишился лицензии после того, как представил на суде натальную карту в защиту своего доверителя, осужденного за наркотики. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «Юрист из ХМАО доказывал в суде, что его клиент стал наркоманом, потому что похож на Екатерину II по натальной карте. Его лишили лицензии — такого в России ещё было», — сообщает telegram-канал. Адвокат Риф Мударисов 20 лет работал по астрологическим схемам. Защищая своего клиента, он объяснял суду, что тот стал наркоманом из-за схожести с российской императрицей Екатериной II. Якобы из-за такого же слишком сильного интеллекта ему надо было расслабиться, для чего он и приобрел наркотики. Но суд такие аргументы не принял и лишил Мударисова статуса адвоката. URA.RU запросило комментарий в адвокатской палате ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...