Mash: В ХМАО адвокат лишился лицензии за увлечение астрологией

В Нефтеюганске (ХМАО) адвокат Риф Мударисов лишился лицензии после того, как представил на суде натальную карту в защиту своего доверителя, осужденного за наркотики. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Юрист из ХМАО доказывал в суде, что его клиент стал наркоманом, потому что похож на Екатерину II по натальной карте. Его лишили лицензии — такого в России ещё было», — сообщает telegram-канал.
Адвокат Риф Мударисов 20 лет работал по астрологическим схемам. Защищая своего клиента, он объяснял суду, что тот стал наркоманом из-за схожести с российской императрицей Екатериной II. Якобы из-за такого же слишком сильного интеллекта ему надо было расслабиться, для чего он и приобрел наркотики. Но суд такие аргументы не принял и лишил Мударисова статуса адвоката.
URA.RU запросило комментарий в адвокатской палате ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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