Новость о зимнем снегокосе в Тюмени дошла до английских журналистов
Британская газета Daily Mail опубликовала в социальной сети X* (бывший Twitter) видео с людьми, которые косят снег зимой в Тюмени. Запись сопровождают едкие комментарии сотрудников издания.
«Они косят траву в снегу? Похоже, что это не сработает. Им придется работать там вечно», — указано в публикации Daily Mail.
Указанная видеозапись действительно была сделана в Тюмени, на ул. Мелиораторов. Коммунальщики заявили, что траву зимой косят для того, чтобы предотвратить весенние пожары.
*работа социальной сети X (бывший Twitter) заблокирована на территории РФ
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