11 февраля 2025

Daily Mail высмеяла тюменских коммунальщиков, косивших траву зимой. Видео

Daily Mail опубликовала видео с людьми, косившими траву зимой в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новость о зимнем снегокосе в Тюмени дошла до английских журналистов
Новость о зимнем снегокосе в Тюмени дошла до английских журналистов Фото:

Британская газета Daily Mail опубликовала в социальной сети X* (бывший Twitter) видео с людьми, которые косят снег зимой в Тюмени. Запись сопровождают едкие комментарии сотрудников издания.

«Они косят траву в снегу? Похоже, что это не сработает. Им придется работать там вечно», — указано в публикации Daily Mail.

Указанная видеозапись действительно была сделана в Тюмени, на ул. Мелиораторов. Коммунальщики заявили, что траву зимой косят для того, чтобы предотвратить весенние пожары.

*работа социальной сети X (бывший Twitter) заблокирована на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британская газета Daily Mail опубликовала в социальной сети X* (бывший Twitter) видео с людьми, которые косят снег зимой в Тюмени. Запись сопровождают едкие комментарии сотрудников издания. «Они косят траву в снегу? Похоже, что это не сработает. Им придется работать там вечно», — указано в публикации Daily Mail. Указанная видеозапись действительно была сделана в Тюмени, на ул. Мелиораторов. Коммунальщики заявили, что траву зимой косят для того, чтобы предотвратить весенние пожары. *работа социальной сети X (бывший Twitter) заблокирована на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...