В центре Екатеринбурга запретят парковаться

Парковку закроют на два дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 17 и 22 февраля закроют парковку на улице Николая Никонова возле Дворца игровых видов спорта (ДИВС) на время проведения чемпионата и первенства России по муай-тай. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Ограничения касаются парковки с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на территорию стоянки спортивного комплекса „Динамо“» — говорится в сообщении на сайте администрации. Парковка будет недоступна с 00:00 до 22:00 в указанные даты.

В случае нарушения требований дорожных знаков, транспорт эвакуируют. Организаторы призвали жителей и гостей города заранее планировать маршруты.