В центре Екатеринбурга запретят парковаться

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Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, знак парковка, дорожный знак, стоянка, спальный район, парковка автомобилей, парковка
Парковку закроют на два дня Фото:

В Екатеринбурге 17 и 22 февраля закроют парковку на улице Николая Никонова возле Дворца игровых видов спорта (ДИВС) на время проведения чемпионата и первенства России по муай-тай. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Ограничения касаются парковки с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на территорию стоянки спортивного комплекса „Динамо“» — говорится в сообщении на сайте администрации. Парковка будет недоступна с 00:00 до 22:00 в указанные даты.

В случае нарушения требований дорожных знаков, транспорт эвакуируют. Организаторы призвали жителей и гостей города заранее планировать маршруты.

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В Екатеринбурге 17 и 22 февраля закроют парковку на улице Николая Никонова возле Дворца игровых видов спорта (ДИВС) на время проведения чемпионата и первенства России по муай-тай. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Ограничения касаются парковки с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на территорию стоянки спортивного комплекса „Динамо“» — говорится в сообщении на сайте администрации. Парковка будет недоступна с 00:00 до 22:00 в указанные даты. В случае нарушения требований дорожных знаков, транспорт эвакуируют. Организаторы призвали жителей и гостей города заранее планировать маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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