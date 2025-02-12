В Армении существуют определенные политические силы, которые считают, что курс на Евросоюз (ЕС) правильный. При этом неизвестно, ожидают ли европейские политики эту страну в своем блоке. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Армении, по всей видимости, есть определенные политические силы, ориентированные на ЕС. Заинтересован ли в этом сам ЕС, и что это ориентирование даст?» — заявил Песков. Он добавил, что армянам следует самим разобраться в том, насколько это желание является взаимовыгодным для них и для Евросоюза.
Песков напомнил о том, что существуют многие страны, которые стоят в очереди в европейский блок, и это ожидание измеряется десятилетиями. В настоящее время Кремль исходит из того, что Армения продолжает получать свои выгоды от членства в ЕАЭС, и эти выгоды более чем очевидны, заключил Песков.
Вступление Армении в Евросоюз может снизить товарооборот с Россией, что указывает на возможный выход Еревана из Евразийского союза, как сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Эксперты отмечают, что объем товаров из Армении в Россию небольшой, в основном это коньяк и сыры, однако через Армению проходит значительный поток параллельного импорта.
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