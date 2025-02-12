Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль уроженке Кыштыма, заслуженной артистке РФ Инге Оболдиной. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Наградил нашу замечательную актрису Ингу Оболдину медалью „За заслуги перед Челябинской областью“. Ее имя хорошо известно российским любителям театра и кино, Инга Петровна носит звание заслуженной артистки России», — написал в посте Текслер.
Оболдина, несмотря на плотный график, активно участвует в жизни своего родного города Кыштым, где поддерживает местные культурные проекты. Губернатор Текслер также пригласил артистку на открытие музейного пространства в реконструированном Белом доме.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Алексей Текслер наградил Ингу Оболдину медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Постановление было опубликовано 30 сентября 2024 года на портале правовой информации.
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