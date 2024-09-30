30 сентября 2024

Актрису Ингу Оболдину челябинский губернатор Текслер наградил медалью

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженка Челябинской области Оболдина отмечена за вклад в развитие культуры
Уроженка Челябинской области Оболдина отмечена за вклад в развитие культуры Фото:

Губернатор Алексей Текслер наградил российскую актрису Ингу Оболдину медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление опубликовано 30 сентября на портале правовой информации.

«Постановляю: 1. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Оболдину Ингу Петровну — актрису общества с ограниченной ответственностью „Театр Антона Чехова Частная Антреприза“», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. Оболдина отмечена за творческие заслуги и значительный вклад в развитие культуры и искусства.

Оболдина родилась и выросла в городе Кыштыме Челябинской области. В 1986 году там она окончилась среднюю школу №1, после чего поступила в Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной режиссуры. После окончания вуза осталась преподавать на кафедре сценической речи, спустя два года вместе с мужем перебралась в Москву.

Текслер также 30 сентября отметил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Бориса Петрова, артиста Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Аналогичной медали за вклад в развитие журналистики удостоен Виталий Понуров, бывший председатель Челябинской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК), говорится в постановлении.

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Губернатор Алексей Текслер наградил российскую актрису Ингу Оболдину медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление опубликовано 30 сентября на портале правовой информации. «Постановляю: 1. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Оболдину Ингу Петровну — актрису общества с ограниченной ответственностью „Театр Антона Чехова Частная Антреприза“», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. Оболдина отмечена за творческие заслуги и значительный вклад в развитие культуры и искусства. Оболдина родилась и выросла в городе Кыштыме Челябинской области. В 1986 году там она окончилась среднюю школу №1, после чего поступила в Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной режиссуры. После окончания вуза осталась преподавать на кафедре сценической речи, спустя два года вместе с мужем перебралась в Москву. Текслер также 30 сентября отметил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Бориса Петрова, артиста Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Аналогичной медали за вклад в развитие журналистики удостоен Виталий Понуров, бывший председатель Челябинской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК), говорится в постановлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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