Актрису Ингу Оболдину челябинский губернатор Текслер наградил медалью

Губернатор Алексей Текслер наградил российскую актрису Ингу Оболдину медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление опубликовано 30 сентября на портале правовой информации.
«Постановляю: 1. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Оболдину Ингу Петровну — актрису общества с ограниченной ответственностью „Театр Антона Чехова Частная Антреприза“», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. Оболдина отмечена за творческие заслуги и значительный вклад в развитие культуры и искусства.
Оболдина родилась и выросла в городе Кыштыме Челябинской области. В 1986 году там она окончилась среднюю школу №1, после чего поступила в Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной режиссуры. После окончания вуза осталась преподавать на кафедре сценической речи, спустя два года вместе с мужем перебралась в Москву.
Текслер также 30 сентября отметил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» Бориса Петрова, артиста Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Аналогичной медали за вклад в развитие журналистики удостоен Виталий Понуров, бывший председатель Челябинской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК), говорится в постановлении.
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