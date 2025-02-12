Свадьба с престарелой алкоголичкой и жизнь на пенсию матери: нелегкий путь пародиста Пескова

Королю пародии Александру Пескову 13 февраля исполняется 63 года
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Жизнь Александра Пескова оказалась не такой веселой, как его образы на сцене
Жизнь Александра Пескова оказалась не такой веселой, как его образы на сцене Фото:

Александр Песков — один из самых ярких пародистов России. Фанаты помнят его веселые образы Примадонны и Гурченко, вот только жизнь артиста оказалась куда менее забавной. 13 февраля пародисту исполняется 63 года. URA.RU вспоминает нелегкий путь звезды к успеху.

Детство Александра Пескова

Саша Песков родился в 1962 году в небольшом городке Коряжма в семье простых заводских рабочих. Мама будущего артиста, София Анатольевна, всегда мечтала о дочке, поэтому сыну дала имя, которое подошло бы и для мальчика, и для девочки. Александр Песков признавался, что это повлияло на все его дальнейшее творчество.

С самого раннего возраста будущий пародист умел подмечать у взрослых и детей забавные детали в поведении или внешнем виде, а затем рисовал карикатуры. Поэтому родители думали, что мальчик вырастет художником. Вот только сам Александр еще в шесть лет понял, что хочет выступать на сцене.

В восьмом классе Саша Песков планировал учиться в Ярославском театральном училище, и даже поступил в него. Но спустя три месяца обучения впервые оказался в цирке. Увидев манеж в первый раз, Песков остался без ума и решил, что станет клоуном.

Травма Александра Пескова

В 1979 году Александр Песков смог поступить в Московское цирковое училище. Но доучиться так и не смог: на третьем курсе юношу призвали в армию, где он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, и вскоре стал им руководить.

Александр Песков с юности мечтал стать клоуном
Александр Песков с юности мечтал стать клоуном
Фото:

В конце 1983 года Александр вернулся из армии и вскоре возобновил обучение. Но однажды артист неудачно сделал трюк: во время сальто-мортале Песков приземлился на шею и сломал несколько позвонков.

Полгода артист с трудом передвигался и проходил тяжелую реабилитацию. В этот же момент из семьи Александра ушел отец, а у его матери начались серьезные проблемы со здоровьем. Поддерживая друг друга, сын и мать вместе справлялись с бедой. Но даже когда Александр Песков вновь смог нормально ходить, путь на манеж для него был закрыт.

Карьера Александра Пескова

Когда путь на манеж для Александра оказался закрыт, юноша поступил в труппу Котласского драмтеатра. Там артист в течение года сыграл примерно в пятнадцати постановках, а также выиграл свою первую премию — получил награду на конкурсе чтецов в Архангельске.

Спустя пару лет, в 1986 году, Песков перебирается в Пермь и устраивается в филармонию. Еще два года спустя артист вновь переезжает — на этот раз в Калининград, где также устраивается в областную филармонию.

Долгое время Александр не может найти себя, пока в 1988 году художественный руководитель Театра эстрады, Борис Брунов, не приглашает артиста в свою труппу. В столице Песков поразил публику талантливой пародией. Особенно комику удавалась синхро-буффонада: когда под музыку актер разыгрывал пантомиму. Александр Песков буквально дал этому жанру вторую жизнь.

В 2008 году Александру Пескову наконец-то удалось получить высшее образование: артист закончил ГИТИС с красным дипломом. В 2017 году у пародиста начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за проблем с поджелудочной артисту даже приходилось выходить на сцену в подгузниках. Начиная с 2020 года Александр Песков перестал давать регулярные концерты.

Пародии Александра Пескова

С самого детства артист умел подмечать забавные черты в людях и отыгрывать их. Но впервые ему удалось поразить публику пародией в 1980 году. Тогда Александр отдыхал в гостях у танцора Владимира Никольского, и в шутку начал изображать Примадонну. Все гости остались в таком восторге, что посоветовали юмористу не бросать пантомимы.

Лишь в Москве артист смог добиться успеха
Лишь в Москве артист смог добиться успеха
Фото:

Но по-настоящему раскрыть талант комика Александру Пескову удалось лишь в 90-х. Артист изображал на сцене Людмилу Гурченко, Леонида Агутина, Гарика Сукачева, Надежду Бабкину, Валерия Леонтьева и многих других. Всего за плечами комика более 150 образов.

Не забывал Песков и про Аллу Борисовну — Примадонна стала его «коронным» номером. Однажды Пугачева лично увидела пародию Александра на себя. И осталась в таком восторге, что заставила Филиппа Киркорова сбегать в ближайший магазин за огромным букетом цветов — и бросила его к ногам артиста после выступления.

Также от пародии актера на себя в восторге оставалась Людмила Гурченко. Актриса даже встречалась с Песковым, чтобы вместе поработать над новым номером. Сам комик признавался, что образ Гурченко — один из его любимых на сцене.

Еще один образ, который особенно хорошо давался Александру Пескову, — это Жанна Агузарова. Однажды актриса Клара Новикова оказалась на концерте пародиста и подумала, что на сцене настоящая певица, и побежала дарить ей цветы. Каково было ее удивление, когда на сцене ее встретил Песков. 

Личная жизнь Александра Пескова

Из-за яркого образа о личной жизни Александра Пескова то и дело ходили самые разные слухи. Долгое время артист скрывал правду о личной жизни, пока в 2020 году не вышла его скандальная книга «Мужчина в колготках». В ней он рассказал все подробности о нелегкой судьбе.

Так, в юности Александру очень нужна была прописка в Москве. Ради нее он пошел на фиктивный брак — его суженой стала 65-летняя алкоголичка Елизавета. Женщина владела комнатой в общежитии, где уже были прописаны пятнадцать человек. Александр решил, что такой шанс упускать нельзя, и пригласил женщину под венец.

Ценой за руку и сердце Елизаветы стала бутылка водки. Александр вспоминал, что его избранница не умела даже писАть, поэтому в ЗАГСе поставила просто крестик. Тем не менее, торжество молодожены провели по всем традициям.

«Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», — писал артист в своей книге.

Последние несколько лет артист почти не появляется на сцене.
Последние несколько лет артист почти не появляется на сцене.
Фото:

Но после свадьбы Александр больше не видел Елизавету. А через месяц узнал о ее кончине.

Перебравшись в Котлас, Александр познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. Как-то раз артист задержался в гостях у девушки и решил остаться: до театра удобнее было добираться от квартиры Галины.

Постепенно молодые начали встречаться, а затем поженились. Но, по признанию Пескова, между ними не было никакой страсти — лишь дружба, постепенно переросшая в любовь. Вскоре у молодоженов появилась дочка, но ребенок не спас брак, и Александр и Галина решили расстаться.

Пара рассталась друзьями. Александр очень сильно помог Галине, когда у нее обнаружили рак: артист не отходил от своей бывшей и поддерживал ее как мог.

«А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики, благо, у меня их полно. После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — признавался Песков.

К счастью, все обошлось, и Галина справилась с болезнью. Победив рак, женщина начала преподавать детям театральное мастерство в столице.

Из-за ярких образов, грима и поведения на сцене Пескова то и дело подозревали в том, что женщины ему вовсе не нравятся. Но артист всегда отвечал на этот вопрос уклончиво (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Александр Песков сейчас

О сегодняшней жизни Александра Пескова мало что известно. Последние несколько лет артист почти не появляется на сцене. Последний его крупный концерт прошел в 2022 году в честь 60-летия. В интервью Александр признавался, что дела у него идут не очень: с деньгами артисту помогает мать-пенсионерка, а на еду он зарабатывает, проводя частные уроки. На сцену артист возвращаться не планирует.

Проблемы с деньгами артист мог бы решить, если бы кто-нибудь купил его роскошный коттедж. В 2021 году Песков решил выставить на продажу шикарный трехэтажный особняк.

«На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», — признавался пародист в интервью.

Александр был уверен, что его дом скоро купят: ведь он вложил в него не только миллионы долларов, но и всю душу. Однако покупателя, решившегося отдать за коттедж 500 миллионов рублей, так и не нашлось.

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Александр Песков — один из самых ярких пародистов России. Фанаты помнят его веселые образы Примадонны и Гурченко, вот только жизнь артиста оказалась куда менее забавной. 13 февраля пародисту исполняется 63 года. URA.RU вспоминает нелегкий путь звезды к успеху. Детство Александра Пескова Саша Песков родился в 1962 году в небольшом городке Коряжма в семье простых заводских рабочих. Мама будущего артиста, София Анатольевна, всегда мечтала о дочке, поэтому сыну дала имя, которое подошло бы и для мальчика, и для девочки. Александр Песков признавался, что это повлияло на все его дальнейшее творчество. С самого раннего возраста будущий пародист умел подмечать у взрослых и детей забавные детали в поведении или внешнем виде, а затем рисовал карикатуры. Поэтому родители думали, что мальчик вырастет художником. Вот только сам Александр еще в шесть лет понял, что хочет выступать на сцене. В восьмом классе Саша Песков планировал учиться в Ярославском театральном училище, и даже поступил в него. Но спустя три месяца обучения впервые оказался в цирке. Увидев манеж в первый раз, Песков остался без ума и решил, что станет клоуном. Травма Александра Пескова В 1979 году Александр Песков смог поступить в Московское цирковое училище. Но доучиться так и не смог: на третьем курсе юношу призвали в армию, где он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, и вскоре стал им руководить. В конце 1983 года Александр вернулся из армии и вскоре возобновил обучение. Но однажды артист неудачно сделал трюк: во время сальто-мортале Песков приземлился на шею и сломал несколько позвонков. Полгода артист с трудом передвигался и проходил тяжелую реабилитацию. В этот же момент из семьи Александра ушел отец, а у его матери начались серьезные проблемы со здоровьем. Поддерживая друг друга, сын и мать вместе справлялись с бедой. Но даже когда Александр Песков вновь смог нормально ходить, путь на манеж для него был закрыт. Карьера Александра Пескова Когда путь на манеж для Александра оказался закрыт, юноша поступил в труппу Котласского драмтеатра. Там артист в течение года сыграл примерно в пятнадцати постановках, а также выиграл свою первую премию — получил награду на конкурсе чтецов в Архангельске. Спустя пару лет, в 1986 году, Песков перебирается в Пермь и устраивается в филармонию. Еще два года спустя артист вновь переезжает — на этот раз в Калининград, где также устраивается в областную филармонию. Долгое время Александр не может найти себя, пока в 1988 году художественный руководитель Театра эстрады, Борис Брунов, не приглашает артиста в свою труппу. В столице Песков поразил публику талантливой пародией. Особенно комику удавалась синхро-буффонада: когда под музыку актер разыгрывал пантомиму. Александр Песков буквально дал этому жанру вторую жизнь. В 2008 году Александру Пескову наконец-то удалось получить высшее образование: артист закончил ГИТИС с красным дипломом. В 2017 году у пародиста начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за проблем с поджелудочной артисту даже приходилось выходить на сцену в подгузниках. Начиная с 2020 года Александр Песков перестал давать регулярные концерты. Пародии Александра Пескова С самого детства артист умел подмечать забавные черты в людях и отыгрывать их. Но впервые ему удалось поразить публику пародией в 1980 году. Тогда Александр отдыхал в гостях у танцора Владимира Никольского, и в шутку начал изображать Примадонну. Все гости остались в таком восторге, что посоветовали юмористу не бросать пантомимы. Но по-настоящему раскрыть талант комика Александру Пескову удалось лишь в 90-х. Артист изображал на сцене Людмилу Гурченко, Леонида Агутина, Гарика Сукачева, Надежду Бабкину, Валерия Леонтьева и многих других. Всего за плечами комика более 150 образов. Не забывал Песков и про Аллу Борисовну — Примадонна стала его «коронным» номером. Однажды Пугачева лично увидела пародию Александра на себя. И осталась в таком восторге, что заставила Филиппа Киркорова сбегать в ближайший магазин за огромным букетом цветов — и бросила его к ногам артиста после выступления. Также от пародии актера на себя в восторге оставалась Людмила Гурченко. Актриса даже встречалась с Песковым, чтобы вместе поработать над новым номером. Сам комик признавался, что образ Гурченко — один из его любимых на сцене. Еще один образ, который особенно хорошо давался Александру Пескову, — это Жанна Агузарова. Однажды актриса Клара Новикова оказалась на концерте пародиста и подумала, что на сцене настоящая певица, и побежала дарить ей цветы. Каково было ее удивление, когда на сцене ее встретил Песков.  Личная жизнь Александра Пескова Из-за яркого образа о личной жизни Александра Пескова то и дело ходили самые разные слухи. Долгое время артист скрывал правду о личной жизни, пока в 2020 году не вышла его скандальная книга «Мужчина в колготках». В ней он рассказал все подробности о нелегкой судьбе. Так, в юности Александру очень нужна была прописка в Москве. Ради нее он пошел на фиктивный брак — его суженой стала 65-летняя алкоголичка Елизавета. Женщина владела комнатой в общежитии, где уже были прописаны пятнадцать человек. Александр решил, что такой шанс упускать нельзя, и пригласил женщину под венец. Ценой за руку и сердце Елизаветы стала бутылка водки. Александр вспоминал, что его избранница не умела даже писАть, поэтому в ЗАГСе поставила просто крестик. Тем не менее, торжество молодожены провели по всем традициям. «Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», — писал артист в своей книге. Но после свадьбы Александр больше не видел Елизавету. А через месяц узнал о ее кончине. Перебравшись в Котлас, Александр познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. Как-то раз артист задержался в гостях у девушки и решил остаться: до театра удобнее было добираться от квартиры Галины. Постепенно молодые начали встречаться, а затем поженились. Но, по признанию Пескова, между ними не было никакой страсти — лишь дружба, постепенно переросшая в любовь. Вскоре у молодоженов появилась дочка, но ребенок не спас брак, и Александр и Галина решили расстаться. Пара рассталась друзьями. Александр очень сильно помог Галине, когда у нее обнаружили рак: артист не отходил от своей бывшей и поддерживал ее как мог. К счастью, все обошлось, и Галина справилась с болезнью. Победив рак, женщина начала преподавать детям театральное мастерство в столице. Из-за ярких образов, грима и поведения на сцене Пескова то и дело подозревали в том, что женщины ему вовсе не нравятся. Но артист всегда отвечал на этот вопрос уклончиво (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Александр Песков сейчас О сегодняшней жизни Александра Пескова мало что известно. Последние несколько лет артист почти не появляется на сцене. Последний его крупный концерт прошел в 2022 году в честь 60-летия. В интервью Александр признавался, что дела у него идут не очень: с деньгами артисту помогает мать-пенсионерка, а на еду он зарабатывает, проводя частные уроки. На сцену артист возвращаться не планирует. Проблемы с деньгами артист мог бы решить, если бы кто-нибудь купил его роскошный коттедж. В 2021 году Песков решил выставить на продажу шикарный трехэтажный особняк. «На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», — признавался пародист в интервью. Александр был уверен, что его дом скоро купят: ведь он вложил в него не только миллионы долларов, но и всю душу. Однако покупателя, решившегося отдать за коттедж 500 миллионов рублей, так и не нашлось.
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