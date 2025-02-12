CNN: Путин переговорил с Трампом

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN. В Кремле подтвердили эту информацию, заявив, что разговор длился полтора часа. Обсуждалось завершение конфликта на Украине, Ближний Восток и другие темы.
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