Посол Израиля в РФ сообщила, что россиянин Труфанов жив

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, захваченный в заложники палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, жив. По ее словам, он должен быть освобожден в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.
«Россиянин Труфанов находится в живых, и его освобождение предусмотрено на первом этапе реализации сделки», — уточнила Гальперин. Ее слова приводит ТАСС.
Соглашение между Израилем и ХАМАС, предусматривающее режим прекращения огня в Газе и обмен заложниками, начало действовать 19 января. Первый этап этого соглашения продлится 42 дня и включает в себя освобождение не менее 33 израильских заложников, в обмен на палестинских заключенных. Ближайший обмен между Израилем и ХАМАС должен состояться 15 февраля, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.