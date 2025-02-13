Посол Израиля в РФ сообщила, что россиянин Труфанов жив

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Александр Труфанов попал в плен ХАМАС в 2023 году
Александр Труфанов попал в плен ХАМАС в 2023 году Фото:

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, захваченный в заложники палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, жив. По ее словам, он должен быть освобожден в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС.

«Россиянин Труфанов находится в живых, и его освобождение предусмотрено на первом этапе реализации сделки», — уточнила Гальперин. Ее слова приводит ТАСС. 

Соглашение между Израилем и ХАМАС, предусматривающее режим прекращения огня в Газе и обмен заложниками, начало действовать 19 января. Первый этап этого соглашения продлится 42 дня и включает в себя освобождение не менее 33 израильских заложников, в обмен на палестинских заключенных. Ближайший обмен между Израилем и ХАМАС должен состояться 15 февраля, передает RT.

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Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, захваченный в заложники палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, жив. По ее словам, он должен быть освобожден в рамках первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС. «Россиянин Труфанов находится в живых, и его освобождение предусмотрено на первом этапе реализации сделки», — уточнила Гальперин. Ее слова приводит ТАСС.  Соглашение между Израилем и ХАМАС, предусматривающее режим прекращения огня в Газе и обмен заложниками, начало действовать 19 января. Первый этап этого соглашения продлится 42 дня и включает в себя освобождение не менее 33 израильских заложников, в обмен на палестинских заключенных. Ближайший обмен между Израилем и ХАМАС должен состояться 15 февраля, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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