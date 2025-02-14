ЦБ сохранил ключевую ставку: к чему это приведет, прогноз по инфляции и курсу рубля

Банк России на заседании 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможное повышение ставки в будущем. К чему приведет решение ЦБ по ставке, и как это отразится на инфляции — в материале URA.RU.
Как отреагировал рубль
Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых слабо сказалось на курсе рубля, согласно данным Московской биржи. На 13:33 мск курс юаня к рублю составил 12,383 рубля, в то время как перед объявлением регулятора он торговался по 12,3765 рубля. Аналитики считают, это решение вряд ли приведет к значительным изменениям в курсе рубля в ближайшем будущем.
Возможно ли повышение ставки в будущем
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки может быть рассмотрено на заседании 21 марта, если текущая жесткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной. По итогам сегодняшней встречи прогноз по средней ключевой ставке повышен до 19-22%. Также ожидается рост ипотечного кредитования в России на 3-8%.
Прогноз экспертов по ключевой ставке
Снижение ставки на следующем заседании ожидает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он указывает на первые признаки замедления инфляционных процессов и подчеркивает, что в случае устойчивого снижения цен и уменьшения инфляционных ожиданий населения, Банк России сможет начать постепенно снижать ключевую ставку.
Российский бизнес также считает 21% годовых пиковым значением ключевой ставки и ожидает ее снижения в будущем. Об этом заявил член генсовета «Деловой России» Алексей Лазутин.
Прогноз по инфляции
По оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитной политики создает предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к целевому уровню в 2026 году. Прогнозируется, что в 2025 году инфляция снизится до 7-8%, а в 2026-м вернется к целевым 4%. Однако говорить о переломе инфляционного тренда пока преждевременно, несмотря на замедление роста цен в январе-феврале, отметила Набиуллина.
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