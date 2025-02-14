Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в ближайшем будущем

Банк России повысил прогноз по инфляции на ближайшие годы, ожидая, что годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году. Это было объявлено после заседания Совета директоров 14 февраля 2025 года, на котором было решено сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году. Далее она вернется к 4% в 2026 году», — отмечается на официальном сайте Центробанка.
В базовом сценарии для возвращения инфляции к целевому уровню потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее. «В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — отметили в Банке России. Дополнительно подчеркивается, что текущее инфляционное давление остается высоким.
На прошедшем заседании Банк России также сохранил ключевую ставку 21%. Причем большинство аналитиков предполагали увеличение процентной ставки.
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