14 февраля 2025

В Сургуте отменили уроки для школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте в школу отправятся только старшеклассники
В Сургуте в школу отправятся только старшеклассники Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В Сургуте отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -32,9 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.

Сегодня в Сургуте ожидаются перепады температуры с -33 до -24 градусов. Весь день будет солнечно, без осадков.

В Березово и Белоярском (ХМАО) в ближайшие выходные 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов. При этом скорость ветра будет достигать 4-5 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -32,9 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. Сегодня в Сургуте ожидаются перепады температуры с -33 до -24 градусов. Весь день будет солнечно, без осадков. В Березово и Белоярском (ХМАО) в ближайшие выходные 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов. При этом скорость ветра будет достигать 4-5 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...