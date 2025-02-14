В Сургуте отменили уроки для школьников первой смены

В Сургуте в школу отправятся только старшеклассники
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В Сургуте отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -32,9 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.
Сегодня в Сургуте ожидаются перепады температуры с -33 до -24 градусов. Весь день будет солнечно, без осадков.
В Березово и Белоярском (ХМАО) в ближайшие выходные 15 и 16 февраля температура воздуха ночью опустится до -33 градусов. При этом скорость ветра будет достигать 4-5 метров в секунду.
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