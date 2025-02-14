Школьники ХМАО останутся дома из-за морозов

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,5 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.
В каких населенных пунктах объявлены актировки:
Актировки для 1-8 классов:
- Города: Белоярский, Покачи, Когалым, Радужный;
- Поселки: Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский,Тром-Аган, Новоаганск, Ваховск;
- Села: Саранпуль;
- Деревни: Руссинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Казым.
Актировки для 1-11 классов:
- Города: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут;
- Поселки: Зайцева Речка, Излучинск, Светлый, Игрим, Березово, Ванзетур, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Куть-Ях, Сентябрьский;
- Села: Болшетархово, Покур, Сосьва, Перегребное, Шеркалы, Полноват, Ванзеват, Теги, Чеускино, Локосово, Корлики, Ларьяк, Охтурье, Угут;
- Деревни: Вата, Кимкьясуй, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шайтанка, Чехломей, Каюкова.
В поселке Агриш отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 4-й класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы:
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
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