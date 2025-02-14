14 февраля 2025

Школьники ХМАО останутся дома из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Занятия для школьников 1-4 классов отменены только в поселке Агриш
Занятия для школьников 1-4 классов отменены только в поселке Агриш Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,5 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.

В каких населенных пунктах объявлены актировки:

Актировки для 1-8 классов:

  • Города: Белоярский, Покачи, Когалым, Радужный;
  • Поселки: Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский,Тром-Аган, Новоаганск, Ваховск;
  • Села: Саранпуль;
  • Деревни: Руссинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Казым.

Актировки для 1-11 классов:

  • Города: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут;
  • Поселки: Зайцева Речка, Излучинск, Светлый, Игрим, Березово, Ванзетур, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Куть-Ях, Сентябрьский;
  • Села: Болшетархово, Покур, Сосьва, Перегребное, Шеркалы, Полноват, Ванзеват, Теги, Чеускино, Локосово, Корлики, Ларьяк, Охтурье, Угут;
  • Деревни: Вата, Кимкьясуй, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шайтанка, Чехломей, Каюкова. 

В поселке Агриш отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 4-й класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы:

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,5 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. В каких населенных пунктах объявлены актировки: Актировки для 1-8 классов: Актировки для 1-11 классов: В поселке Агриш отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 4-й класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. При какой температуре отменяют занятия в ХМАО 1-4 классы: 1-9 классы: 1-11 классы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...