Российские военные корабли прибыли в Индонезию

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Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию
Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию Фото:

Отряд кораблей Военно-морского флота России прибыл в Индонезию для участия в международных военно-морских учениях «Комодо-2025». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в многостороннем военно-морском учении „Комодо-2025“», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Российский флот представлен корветами «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средним морским танкером «Печенга».

Согласно расписанию учений, 16 февраля состоится торжественная церемония открытия. Ведущую роль в российской делегации на учениях будет играть замглавкома ВМФ России адмирал Владимир Воробьев. В учениях «Комодо-2025», организованных ВМС Индонезии, примут участие представители более чем 30 стран.

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Отряд кораблей Военно-морского флота России прибыл в Индонезию для участия в международных военно-морских учениях «Комодо-2025». Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в многостороннем военно-морском учении „Комодо-2025“», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Российский флот представлен корветами «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средним морским танкером «Печенга». Согласно расписанию учений, 16 февраля состоится торжественная церемония открытия. Ведущую роль в российской делегации на учениях будет играть замглавкома ВМФ России адмирал Владимир Воробьев. В учениях «Комодо-2025», организованных ВМС Индонезии, примут участие представители более чем 30 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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