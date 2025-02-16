Постояльцы московской гостиницы заявили о массовом отравлении

В Москве около 20 человек отравились в хостеле
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Пострадавшие ели заказную еду, сообщает РЕН ТВ
Пострадавшие ели заказную еду, сообщает РЕН ТВ Фото:

В московском хостеле, расположенном на улице Миклухо-Маклая, произошло массовое отравление. Пострадали около 20 человек.

«Около 20 человек отравились в хостеле на юго-западе Москвы», — сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, сотрудники двух организаций, которые употребляли заказную еду, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

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В московском хостеле, расположенном на улице Миклухо-Маклая, произошло массовое отравление. Пострадали около 20 человек. «Около 20 человек отравились в хостеле на юго-западе Москвы», — сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, сотрудники двух организаций, которые употребляли заказную еду, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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