Постояльцы московской гостиницы заявили о массовом отравлении

Пострадавшие ели заказную еду, сообщает РЕН ТВ
В московском хостеле, расположенном на улице Миклухо-Маклая, произошло массовое отравление. Пострадали около 20 человек.
«Около 20 человек отравились в хостеле на юго-западе Москвы», — сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, сотрудники двух организаций, которые употребляли заказную еду, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
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