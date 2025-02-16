Полиция проверит 12-летнего рэпера после его матерного выступления

Полиция заинтересовалась рэпером Молодым Владимиром после его выступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой рэпер исполнил песни на криминальную тематику, пишет Shot
Молодой рэпер исполнил песни на криминальную тематику, пишет Shot Фото:

Полиция начала проверку в отношении 12-летнего рэпера Молодого Владимира. Это связано с его выступлением, в котором он использовал ненормативную лексику на концерте в Нижнем Новгороде.

«Полиция заинтересовалась концертом 12-летнего рэпера Молодого Владимира в Нижнем Новгороде. Школьник зачитал несколько матерных треков на концерте с возрастным ограничением 18+», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что рэпер исполнил песни на криминальную тематику, что возмутило многих местных жителей.

Правоохранителей требуют разобраться, как подросток смог попасть на сцену клуба в ночное время. Молодой Владимир стал известен в интернете своими провокационными текстами с использованием мата.

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Полиция начала проверку в отношении 12-летнего рэпера Молодого Владимира. Это связано с его выступлением, в котором он использовал ненормативную лексику на концерте в Нижнем Новгороде. «Полиция заинтересовалась концертом 12-летнего рэпера Молодого Владимира в Нижнем Новгороде. Школьник зачитал несколько матерных треков на концерте с возрастным ограничением 18+», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что рэпер исполнил песни на криминальную тематику, что возмутило многих местных жителей. Правоохранителей требуют разобраться, как подросток смог попасть на сцену клуба в ночное время. Молодой Владимир стал известен в интернете своими провокационными текстами с использованием мата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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