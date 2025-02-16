Полиция проверит 12-летнего рэпера после его матерного выступления

Полиция начала проверку в отношении 12-летнего рэпера Молодого Владимира. Это связано с его выступлением, в котором он использовал ненормативную лексику на концерте в Нижнем Новгороде.
«Полиция заинтересовалась концертом 12-летнего рэпера Молодого Владимира в Нижнем Новгороде. Школьник зачитал несколько матерных треков на концерте с возрастным ограничением 18+», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что рэпер исполнил песни на криминальную тематику, что возмутило многих местных жителей.
Правоохранителей требуют разобраться, как подросток смог попасть на сцену клуба в ночное время. Молодой Владимир стал известен в интернете своими провокационными текстами с использованием мата.
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