В России разрешили посадку в поезд по биометрии

Власти России разрешили применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Соответствующее постановление утверждено, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
«С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — сказал Дмитрий Григоренко.
Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. В этом году проходит закрытое тестирование сервиса. Пассажиры смогут воспользоваться им после завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.
Единая биометрическая система — цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение сим-карты и ряд других.
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