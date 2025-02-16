На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной стали разногласия с США в некоторых вопросах.
«Конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента [США Джей Ди] Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — отметил Хойсген, после чего заплакал и спустился в зал. Его речь опубликовала газета The Express Tribune на youtube-канале.
Ранее Вэнс выступил с критикой в адрес европейских стран, обвинив их в подавлении свободы слова и отсутствии демократических принципов. Он считает, что основная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а от отхода европейцев от своих традиционных ценностей.
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