16 февраля 2025

Позиция США буквально довела до слез главу Мюнхенской конференции. Видео

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Европейского политика задели слова вице-президента США
Европейского политика задели слова вице-президента США Фото:

На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной стали разногласия с США в некоторых вопросах.  

«Конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента [США Джей Ди] Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — отметил Хойсген, после чего заплакал и спустился в зал. Его речь опубликовала газета The Express Tribune на youtube-канале.

Ранее Вэнс выступил с критикой в адрес европейских стран, обвинив их в подавлении свободы слова и отсутствии демократических принципов. Он считает, что основная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а от отхода европейцев от своих традиционных ценностей.

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На церемонии закрытия Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Причиной стали разногласия с США в некоторых вопросах.   «Конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента [США Джей Ди] Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — отметил Хойсген, после чего заплакал и спустился в зал. Его речь опубликовала газета The Express Tribune на youtube-канале. Ранее Вэнс выступил с критикой в адрес европейских стран, обвинив их в подавлении свободы слова и отсутствии демократических принципов. Он считает, что основная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а от отхода европейцев от своих традиционных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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