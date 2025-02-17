Суд Москвы оштрафовал Центробанк России

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за неправомерное хранение оружия. Оно было обнаружено в ходе инспекции одного из зданий учреждения, сообщается в документах дела.
«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ (незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия)», — говорится в документах дела. Информацию передает ТАСС.
В качестве наказания ЦБ РФ назначен административный штраф, точная сумма которого не приводится. Однако она может варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
По данным из материалов дела, инспекторы Росгвардии в ноябре 2023 года и апреле 2024 года осуществили несколько проверок в здании Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве. В результате этого были выявлены нарушения правил хранения оружия. Так, в оружейной комнате находились боевые пистолеты, включая два пистолета ПМ, принадлежащие службе безопасности Сбербанка России и ЧОП «Регион профи». Центробанк хранил пистолеты, владельцем которых он не являлся.
На судебном заседании представители Центрального банка РФ заявили, что учреждение не несет ответственности за эти обвинения. Они подчеркнули, что регулятор обладает официальным разрешением на хранение и использование огнестрельного оружия и соответствующих боеприпасов, выданным Росгвардией в ноябре 2023 года. Отмечается также, что оружие находилось в помещении Центробанка всего лишь в течение двух часов из-за пребывания инкассаторов из ПАО «Сбербанк», которые приехали для сдачи-приема ценностей. По завершении процедуры оружие было возвращено охранникам.
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