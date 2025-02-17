Сальдо назвал число погибших и раненых под Херсоном в ответ на ложь Каллас

Сальдо: в Херсонской области с начала года погибли 16 мирных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо заявил, что в Херсонской области погибли 16 мирных жителей за полтора месяца 2025 года
Сальдо заявил, что в Херсонской области погибли 16 мирных жителей за полтора месяца 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала 2025 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а 109 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в украинском конфликте не страдают мирные жители. 

«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых пять несовершеннолетних», — заявил Сальдо. Его слова передает ТАСС. 

Он также критически отозвался о высказывании главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанном на Мюнхенской конференции по безопасности. Она утверждала, что в ходе конфликта на Украине российские мирные жители не страдают, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это Сальдо заявил, что для Каллас, которая не имеет детей, все жертвы — это военные, включая раненых школьниц в результате использования кассетных боеприпасов в Бехтерах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2025 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а 109 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в украинском конфликте не страдают мирные жители.  «Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых пять несовершеннолетних», — заявил Сальдо. Его слова передает ТАСС.  Он также критически отозвался о высказывании главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанном на Мюнхенской конференции по безопасности. Она утверждала, что в ходе конфликта на Украине российские мирные жители не страдают, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это Сальдо заявил, что для Каллас, которая не имеет детей, все жертвы — это военные, включая раненых школьниц в результате использования кассетных боеприпасов в Бехтерах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...