С начала 2025 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а 109 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в украинском конфликте не страдают мирные жители.
«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых пять несовершеннолетних», — заявил Сальдо. Его слова передает ТАСС.
Он также критически отозвался о высказывании главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанном на Мюнхенской конференции по безопасности. Она утверждала, что в ходе конфликта на Украине российские мирные жители не страдают, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это Сальдо заявил, что для Каллас, которая не имеет детей, все жертвы — это военные, включая раненых школьниц в результате использования кассетных боеприпасов в Бехтерах.
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