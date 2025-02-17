В Петербурге рабочий погиб на стройке под ковшом экскаватора

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Дело рассматривается в рамках статьи, которая касается нарушения требований охраны труда
Дело рассматривается в рамках статьи, которая касается нарушения требований охраны труда Фото:

В Петербурге рабочий получил смертельные травмы во время строительных работ. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«По предварительным данным, 16 февраля на строительной площадке на улице Ольги Форш при производстве работ мужчина получил телесные повреждения в результате удара ковшом экскаватора по голове. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — пишет ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в официальном telegram-канале.

Следственный комитет незамедлительно начал проверку по данному инциденту. Дело рассматривается в рамках статьи, которая касается нарушения требований охраны труда. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, планируется проведение ряда судебных экспертиз, включая медицинскую и строительно-техническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения.

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В Петербурге рабочий получил смертельные травмы во время строительных работ. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «По предварительным данным, 16 февраля на строительной площадке на улице Ольги Форш при производстве работ мужчина получил телесные повреждения в результате удара ковшом экскаватора по голове. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — пишет ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в официальном telegram-канале. Следственный комитет незамедлительно начал проверку по данному инциденту. Дело рассматривается в рамках статьи, которая касается нарушения требований охраны труда. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, планируется проведение ряда судебных экспертиз, включая медицинскую и строительно-техническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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