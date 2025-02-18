Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«В эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по члену „Аль-Каиды“ в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с „Аль-Каидой“ по всему региону», — написал Трамп. Он поздравил командующего Центральным командованием ВС США генерала Майкла Куриллу и американских бойцов за успешную операцию.
По словам Трампа, она стала важным шагом в борьбе с международным терроризмом. Он отметил решимость США защищать свои интересы.
- "Аль-Каида" — запрещенная в России террористическая организация
Президент США Дональд Трамп продолжает активную политику в области борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Ранее он инициировал признание движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией и ужесточил политику в отношении Ирана, рассматривая его как главного спонсора терроризма.
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