Трамп заявил о ликвидации члена «Аль-Каиды»*

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Дональд Трамп написал о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды*
Дональд Трамп написал о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды* Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«В эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по члену „Аль-Каиды“ в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с „Аль-Каидой“ по всему региону», — написал Трамп. Он поздравил командующего Центральным командованием ВС США генерала Майкла Куриллу и американских бойцов за успешную операцию. 

По словам Трампа, она стала важным шагом в борьбе с международным терроризмом. Он отметил решимость США защищать свои интересы. 

  • "Аль-Каида" — запрещенная в России террористическая организация

Президент США Дональд Трамп продолжает активную политику в области борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Ранее он инициировал признание движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией и ужесточил политику в отношении Ирана, рассматривая его как главного спонсора терроризма.

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Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. «В эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по члену „Аль-Каиды“ в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с „Аль-Каидой“ по всему региону», — написал Трамп. Он поздравил командующего Центральным командованием ВС США генерала Майкла Куриллу и американских бойцов за успешную операцию.  По словам Трампа, она стала важным шагом в борьбе с международным терроризмом. Он отметил решимость США защищать свои интересы.  Президент США Дональд Трамп продолжает активную политику в области борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Ранее он инициировал признание движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией и ужесточил политику в отношении Ирана, рассматривая его как главного спонсора терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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