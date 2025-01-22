22 января 2025

Президент США подписал важный для Ближнего Востока документ

Трамп запустил процесс признания хуситов террористами
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп наложил ряд ограничений на хуситов
Трамп наложил ряд ограничений на хуситов Фото:

Президент США Дональд Трамп инициировал признание шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Этот указ приводит в действие процесс, в соответствии с которым „Ансар Аллах“, также известная как хуситы, должна рассматриваться на предмет включения в список иностранных террористических организаций в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве. Хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских мужчин и женщин в военной форме», — говорится в документе.

Согласно постановлению, США проверит организации на Ближнем Востоке на предмет связи с «Ансар Аллах». Тем, кто будет уличен в поддержке движения грозит прекращение сотрудничества с агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID). 

Ранее президент США Дональд Трамп признал возможность полномасштабного вооруженного конфликта между Штатами и Ираном. Отношения Трампа к Ирану всегда было напряженным. Так, во время своего первого срока Трамп разорвал соглашение с Ираном и внедрил стратегию «максимального давления», надеясь, что Иран откажется от ядерного оружия, прекратит финансирование террористов и улучшит права человека.

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Президент США Дональд Трамп инициировал признание шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома. «Этот указ приводит в действие процесс, в соответствии с которым „Ансар Аллах“, также известная как хуситы, должна рассматриваться на предмет включения в список иностранных террористических организаций в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве. Хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских мужчин и женщин в военной форме», — говорится в документе. Согласно постановлению, США проверит организации на Ближнем Востоке на предмет связи с «Ансар Аллах». Тем, кто будет уличен в поддержке движения грозит прекращение сотрудничества с агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID).  Ранее президент США Дональд Трамп признал возможность полномасштабного вооруженного конфликта между Штатами и Ираном. Отношения Трампа к Ирану всегда было напряженным. Так, во время своего первого срока Трамп разорвал соглашение с Ираном и внедрил стратегию «максимального давления», надеясь, что Иран откажется от ядерного оружия, прекратит финансирование террористов и улучшит права человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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