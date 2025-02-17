17 февраля 2025

Челябинский школьник создает беспилотный телетрап для аэропорта «Курчатов». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект школьника позволит создать беспилотный трап
Проект школьника позволит создать беспилотный трап Фото:

Десятиклассник из Миасса (Челябинская область) разрабатывает проект беспилотного телетрапа на основе искусственного интеллекта для аэропорта «Курчатов». Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, модель подросток создает для олимпиады Московского госуниверситета.

«Владимир Булаев — участник олимпиады „Робофест-2025“ от МГУ имени Ломоносова. Его конкурсный проект посвящен созданию модели беспилотного телетрапа», — сообщили URA.RU в аэропорту.

Перед созданием телетрапа, для подростка и его научного руководителя провели персональную экскурсию. Модель юноша презентует на отборочном этапе.

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Десятиклассник из Миасса (Челябинская область) разрабатывает проект беспилотного телетрапа на основе искусственного интеллекта для аэропорта «Курчатов». Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, модель подросток создает для олимпиады Московского госуниверситета. «Владимир Булаев — участник олимпиады „Робофест-2025“ от МГУ имени Ломоносова. Его конкурсный проект посвящен созданию модели беспилотного телетрапа», — сообщили URA.RU в аэропорту. Перед созданием телетрапа, для подростка и его научного руководителя провели персональную экскурсию. Модель юноша презентует на отборочном этапе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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