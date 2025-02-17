Десятиклассник из Миасса (Челябинская область) разрабатывает проект беспилотного телетрапа на основе искусственного интеллекта для аэропорта «Курчатов». Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта, модель подросток создает для олимпиады Московского госуниверситета.
«Владимир Булаев — участник олимпиады „Робофест-2025“ от МГУ имени Ломоносова. Его конкурсный проект посвящен созданию модели беспилотного телетрапа», — сообщили URA.RU в аэропорту.
Перед созданием телетрапа, для подростка и его научного руководителя провели персональную экскурсию. Модель юноша презентует на отборочном этапе.
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