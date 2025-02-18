Зеленский начал переговоры с партнером России

Зеленский начал переговоры с Эрдоганом в Бештепе
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Зеленский прибыл в Турцию 18 февраля, чтобы поговорить с Эрдоганом
Зеленский прибыл в Турцию 18 февраля, чтобы поговорить с Эрдоганом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в резиденции Бештепе.

«В Бештепе началась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского», — сообщило турецкое издание Hurriyet. В рамках встречи руководители двух стран обсудят вопросы регионального и глобального масштаба, а также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Украиной.

Ранее в Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана 18 февраля. Как сообщал, глава Управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, во время встречи главы Турции и Украины обменяются мнениями по текущему конфликту.

В это же время в Саудовской Аравии в Эр-Рияде проходит встреча делегатов из России и США. Это первое подобное событие с марта 2022 года, когда в Стамбуле состоялись переговоры по урегулированию конфликта. Подробнее о встрече в Эр-Рияде в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский начал официальные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча проходит в резиденции Бештепе. «В Бештепе началась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского», — сообщило турецкое издание Hurriyet. В рамках встречи руководители двух стран обсудят вопросы регионального и глобального масштаба, а также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Украиной. Ранее в Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана 18 февраля. Как сообщал, глава Управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, во время встречи главы Турции и Украины обменяются мнениями по текущему конфликту. В это же время в Саудовской Аравии в Эр-Рияде проходит встреча делегатов из России и США. Это первое подобное событие с марта 2022 года, когда в Стамбуле состоялись переговоры по урегулированию конфликта. Подробнее о встрече в Эр-Рияде в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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