В Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана 18 февраля

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится 18 февраля. Об этом рассказал глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
«Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе состоится встреча Эрдогана с Зеленским», — написал Алтун на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что во время визита будут обсуждены вопросы стратегического партнерства, шаги для укрепления сотрудничества, а также обмен мнениями по последним событиям на Украине и другим региональным и глобальным вопросам.
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