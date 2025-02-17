В Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана 18 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями по поводу украинского конфликта
Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями по поводу украинского конфликта Фото:

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится 18 февраля. Об этом рассказал глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе состоится встреча Эрдогана с Зеленским», — написал Алтун на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что во время визита будут обсуждены вопросы стратегического партнерства, шаги для укрепления сотрудничества, а также обмен мнениями по последним событиям на Украине и другим региональным и глобальным вопросам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится 18 февраля. Об этом рассказал глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. «Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе состоится встреча Эрдогана с Зеленским», — написал Алтун на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что во время визита будут обсуждены вопросы стратегического партнерства, шаги для укрепления сотрудничества, а также обмен мнениями по последним событиям на Украине и другим региональным и глобальным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...