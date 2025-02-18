Лавров раскрыл подробности плана США по решению конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о существовании трехступенчатого плана по урегулированию украинского конфликта, якобы согласованного Россией и США. Официальный представитель МИД подчеркнул, что данную информацию фейковой назвали и его американские коллеги.
«Я не видел сообщений, что Россия и США на переговорах якобы договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде. URA.RU ведет прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте».
По словам Лаврова, информацию о существовании трехступенчатого плана по Украине опровергли госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. «Рубио и Уолтц назвали это фейком», — заявил дипломат.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT.
Журналистка канала Fox News Жаки Генрих сообщила, что Россия и Соединенные Штаты разработали трехэтапный план мирного урегулирования. Он предусматривает прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее заключение окончательного соглашения.
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