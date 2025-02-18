Путин примирил власти, бизнес и общество ради решения главной проблемы

Президент Владимир Путин примирил власти, бизнес и общество ради решения главной — демографической — проблемы. На совещании с правительством он дал понять всем участникам, что для увеличения продолжительности жизни нужна своевременная диспансеризация, и это — общая задача. Как объяснил URA.RU эксперт в области здравоохранения, бывший гендиректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко, выявление заболевания обойдется дешевле, чем его лечение.
«Мы все понимаем, что работа по диспансеризации и реакция на ее результаты — это очень масштабная работа. Она большая и многогранная, требующая больших усилий со стороны федеральных и региональных властей, бизнеса. Есть вопросы, на которые нам следует обратить особое внимание. Нужно проанализировать, что можно поправить, а что нецелесообразно, на что обратить внимание, чтобы в будущем нам быть уверенными, что эта работа проводится на качественном уровне», — отметил Путин.
По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, диспансеризация и профосмотры являются основной профилактики заболеваний. По ее словам, в 2024 году обследование прошло более 82 млн россиян, из них 42 миллиона — это трудоспособное население. Также обследованы 27 млн детей. Всего диспансеризацией было охвачено порядка 75% жителей страны, сообщила Голикова.
От имени регионов выступил руководитель профильной рабочей группы Госсовета, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который озвучил несколько предложений. Например, он сказал, что итоговую встречу с терапевтом можно было бы проводить по видеосвязи, чтобы люди не тратили время на дорогу.
А вот глава ОНФ Михаил Кузнецов больше говорил о проблемах: работодатели не отпускают своих сотрудников даже на один день, положенный по закону для прохождения диспансеризации, а зачастую и этого мало — весь комплекс обследований занимает несколько недель. Люди, по словам Кузнецова, также жалуются на слабую обратную связь от врачей.
Выслушав всех, президент Путин дал понять: проблемы остаются, но их нужно решать всем вместе. «В целом результаты хорошие, и отдача хорошая. Продолжительность и качество жизни зависят от того, как мы наладим эту работу», — обратился Путин к участникам совещания.
Эксперт в области здравоохранения, бывший гендиректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко объяснил URA.RU, что профилактика лучше и дешевле лечения заболеваний. Однако не все это понимают. «Ежегодно на диспансеризацию выделяются очень большие деньги.
Однако этой возможностью пользуются только 17-20 процентов населения, примерно пятая часть жителей страны. И даже после прохождения диспансеризации огромное количество людей не следует рекомендациям врача, и не устраняют те факторы риска, которые у них выявляются. Кроме того, состав комплекса диспансеризации критикуется многими клиницистами, которые говорят о том, что экономически это не эффективно: расход большой, а эффект слабый», — отмечает эксперт.
Поэтому, по словам Прохоренко, Путин хочет разобраться в причинах такой ситуации. «Власти понимают, что нужно воспитать в людях потребность в диспансеризации, чтобы иметь возможность вовремя выявлять у них какие-то предболезни, тенденции или факторы, которые способствуют развитию этих болезней, уговорить и убедить этих людей следовать рекомендациям, и сделать это, по возможности, без дополнительных потерь денег», — заключил Прохоренко.
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