Голикова поделилась, с каким серьезным дефицитом кадров столкнется Россия

Голикова: к 2030 году нужно найти 11 млн новых работников
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Голиковой, к 2030 году нужно найти почти 11 млн новых работников
По словам Голиковой, к 2030 году нужно найти почти 11 млн новых работников Фото:

В рамках нацпроекта «Кадры» к 2030 году в российскую экономику необходимо привлечь 10,9 млн новых работников. По словам автора проекта и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, большая часть из них заменит тех, кто выйдет на пенсию.

«Работа по нацпроектам ведется исходя из необходимости заместить вышедших на пенсию 10,1 млн человек и привлечь еще 800 тысяч», — передает РБК со ссылкой на заявление Голиковой. На реализацию инициативы планируется потратить 116 млрд рублей. 

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указывает, что в России наблюдается нехватка примерно 1,5 миллиона высококвалифицированных специалистов. Особенно остро проблема стоит в строительной и транспортной сферах, а также в коммунальном хозяйстве, добавил он. 

Ранее ЦБ России опубликовал данные своего опроса. Так, к 2027 году безработица может вернуться к уровню 2023 года, составив порядка 2,9%. Об этом писал «Ридус».

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В рамках нацпроекта «Кадры» к 2030 году в российскую экономику необходимо привлечь 10,9 млн новых работников. По словам автора проекта и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, большая часть из них заменит тех, кто выйдет на пенсию. «Работа по нацпроектам ведется исходя из необходимости заместить вышедших на пенсию 10,1 млн человек и привлечь еще 800 тысяч», — передает РБК со ссылкой на заявление Голиковой. На реализацию инициативы планируется потратить 116 млрд рублей.  В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указывает, что в России наблюдается нехватка примерно 1,5 миллиона высококвалифицированных специалистов. Особенно остро проблема стоит в строительной и транспортной сферах, а также в коммунальном хозяйстве, добавил он.  Ранее ЦБ России опубликовал данные своего опроса. Так, к 2027 году безработица может вернуться к уровню 2023 года, составив порядка 2,9%. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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