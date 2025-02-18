Голикова поделилась, с каким серьезным дефицитом кадров столкнется Россия

В рамках нацпроекта «Кадры» к 2030 году в российскую экономику необходимо привлечь 10,9 млн новых работников. По словам автора проекта и заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, большая часть из них заменит тех, кто выйдет на пенсию.
«Работа по нацпроектам ведется исходя из необходимости заместить вышедших на пенсию 10,1 млн человек и привлечь еще 800 тысяч», — передает РБК со ссылкой на заявление Голиковой. На реализацию инициативы планируется потратить 116 млрд рублей.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указывает, что в России наблюдается нехватка примерно 1,5 миллиона высококвалифицированных специалистов. Особенно остро проблема стоит в строительной и транспортной сферах, а также в коммунальном хозяйстве, добавил он.
Ранее ЦБ России опубликовал данные своего опроса. Так, к 2027 году безработица может вернуться к уровню 2023 года, составив порядка 2,9%. Об этом писал «Ридус».
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