Разведка Украины сообщила о модернизации российских дронов

По данным разведки минобороны Украины российская армия применяет беспилотники «Герань-2», которые прошли модернизацию. Об этом сообщили представители ГУР.
«С начала 2025 года произошло несколько заметных изменений в конструкции российских дронов „Герань-2“. В частности, ВС России начали использовать новый вид боевой части беспилотника, вес которой составляет 90 килограммов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского резведуправления.
Уточняется, что усовершенствованные дроны оснащены дополнительным балластом. Кроме того, блок распределения мощности и аккумулятор были перенесены с носовой части беспилотника в его хвост, подчеркнули в ведомстве.
Ранее российские военные задействовали против украинских сил новейшие оптоволоконные беспилотники FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Известно, что активное производство данных дронов началось после вторжения ВСУ в Курскую область. В результате удалось уничтожить западную технику стоимостью до 300 миллионов долларов.
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