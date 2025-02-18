18 февраля 2025

Разведка Украины сообщила о модернизации российских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны прошли модернизацию
Дроны прошли модернизацию Фото:

По данным разведки минобороны Украины российская армия применяет беспилотники «Герань-2», которые прошли модернизацию. Об этом сообщили представители ГУР.

«С начала 2025 года произошло несколько заметных изменений в конструкции российских дронов „Герань-2“. В частности, ВС России начали использовать новый вид боевой части беспилотника, вес которой составляет 90 килограммов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского резведуправления.

Уточняется, что усовершенствованные дроны оснащены дополнительным балластом. Кроме того, блок распределения мощности и аккумулятор были перенесены с носовой части беспилотника в его хвост, подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские военные задействовали против украинских сил новейшие оптоволоконные беспилотники FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Известно, что активное производство данных дронов началось после вторжения ВСУ в Курскую область. В результате удалось уничтожить западную технику стоимостью до 300 миллионов долларов.

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По данным разведки минобороны Украины российская армия применяет беспилотники «Герань-2», которые прошли модернизацию. Об этом сообщили представители ГУР. «С начала 2025 года произошло несколько заметных изменений в конструкции российских дронов „Герань-2“. В частности, ВС России начали использовать новый вид боевой части беспилотника, вес которой составляет 90 килограммов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале украинского резведуправления. Уточняется, что усовершенствованные дроны оснащены дополнительным балластом. Кроме того, блок распределения мощности и аккумулятор были перенесены с носовой части беспилотника в его хвост, подчеркнули в ведомстве. Ранее российские военные задействовали против украинских сил новейшие оптоволоконные беспилотники FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Известно, что активное производство данных дронов началось после вторжения ВСУ в Курскую область. В результате удалось уничтожить западную технику стоимостью до 300 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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