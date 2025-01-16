Счет для НАТО в 300 млн долларов и подвиг на Курской дуге: на что способен новый дрон ВС РФ

Российские военные задействовали против украинских сил новейшие оптоволоконные беспилотники FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Известно, что активное производство данных дронов началось после вторжения ВСУ в Курскую область. В результате удалось уничтожить западную технику стоимостью до 300 миллионов долларов. URA.RU рассказывает подробнее, в чем особенность новых дронов и как они помогли в защите Курской области.
Дрон «на веревочке»: плюсы и минусы
Новейший российский беспилотник не просто так зовется оптоволоконным, так как он буквально оснащен катушкой с оптоволокном. Сам принцип такого кабеля заключается в том, что он не подвержен электромагнитным и радиочастотным помехам. Проще говоря, новые дроны не глушатся вражескими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и при этом обеспечивают наилучшую картинку.
Взамен беспилотник немного теряет в маневренности, но не критично. Эксперты отмечают, что катушка с оптоволокном весит около одного килограмма и разматывается на 15-20 километров. Собственно — это максимальное расстояние, на которое способен лететь данный тип беспилотника. Однако его теперь мало того, что практически невозможно сбить РЭБ, его еще и сложно обнаружить при помощи радиочастот.
Новгородское производство
FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» был разработан новгородскими инженерами в НПЦ «Ушкуйник». Само предприятие расположено в Великом Новгороде и как раз занимается разработками в сфере беспилотных авиационных систем.
Маленькие дроны — большой ущерб для противника
В своем ежегодном обращении глава Новгородской области Андрей Никитин отметил, что боевой дрон «Князь Вандал Новгородский» причинил ущерб технике НАТО на общую сумму в 300 миллионов долларов. Губернатор отметил, что за период менее одного года местные инженеры не только разработали, но и начали серийное производство этого эффективного беспилотника, и выразил гордость за достижения земляков.
"Нам есть чем гордиться на фронте и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год, с нуля, создали и освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день боевого дрона "Князь Вандал". Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 млн долларов", — подчеркнул Никитин.
Вторжение ВСУ — мотивация для технического прогресса
В августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область был апробирован новый FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По данным ряда telegram-каналов, в ходе боевых действий дрон успешно уничтожил танк Leopard 2A6, принадлежащий ВСУ, а также Abrams.
Известно, что во время попытки ВСУ организовать масштабное контрнаступление на курском направлении, вдоль северного края Курской дуги в начале января, ВС РФ активно использовали дроны «Вандал Новгородский» против вражеских сил. Именно при помощи них была поражена часть техники противника.
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